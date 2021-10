Over negen maanden weten we het: krijgt Vlijmen een nieuw gezondheidscentrum of niet

VLIJMEN - Over uiterlijk negen maanden moet duidelijk zijn of in nieuwbouwwijk De Grassen in Vlijmen een gezondheidscentrum gaat komen. Als het zover komt, gaan tal van gezondheidsinstanties er onderdak vinden. ,,De zorg gaat steeds dichter bij elkaar zitten en concentreert zich rond huisartsen”, stelt Ilona Mandemakers, een van de initiatiefnemers.

Coöperatieve Gezondheidscentrum De Grassen zet volgende week een handtekening onder een overeenkomst met de gemeente Heusden. Daarin staat onder meer dat Heusden in De Grassen voorlopig zo’n 500 vierkante meter grond vrijhoudt voor een gezondheidscentrum. Door in twee lagen te bouwen kan die oppervlakte in de praktijk verdubbeld worden.

Het stuk grond is onderdeel van in totaal 8000 vierkante meter in De Grassen die is bestemd voor ‘maatschappelijke doeleinden’. De grond ligt ten zuiden van de Vijfhoevenlaan, richting de hallen van Innoseeds. Concreet komt daar in elk geval de nieuwbouw van basisschool De Bussel met kinderdagopvang. Er is ook een flinke sportzaal gepland.

Zo'n tien gegadigden

Een aantal gezondheidsinstellingen zou op De Grassen graag een gezondheidscentrum bouwen. Heusden ziet dat op zich wel zitten. De initiatiefnemers Joris van Alebeek (huisarts), Ilona Mandemakers en John Hurkmans (fysiotherapeuten) en Toine Pooters en Bas Prinsen (tandartsen) hebben zich inmiddels verenigd in Coöperatieve Gezondheidscentrum De Grassen. Zij laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Als dat positief uitpakt, gaan de initiatiefnemers grond kopen van de gemeente.

Naast de genoemde initiatiefnemers hebben ook een verloskundige, een diëtiste, psychologen, een logopedist, een podotherapeut, een brillenspecialist, een apotheek en een praktijk voor voetenzorg interesse om mee te doen. Mandemakers noemt nog geen namen, omdat zij nog geen handtekening hebben gezet. ,,Bijna allemaal zijn ze, op de een of andere manier, al actief in Vlijmen”, aldus Mandemakers.

Samen optrekken

Negen maanden moet volgens Mandemakers voldoende zijn voor het haalbaarheidsonderzoek. ,,We trekken samen op met De Bussel en die wil 1 september 2024 openen. Dus is dat ook ons streven.” Samen optrekken betekent ook dat nu al wordt gekeken welke ruimtes eventueel met de school gedeeld kunnen worden. Ook een extra grote sportzaal (geen sporthal) direct in de buurt biedt volgens Mandemakers allerlei mogelijkheden voor de gebruikers van het gezondheidscentrum.

De bouw van een gezondheidscentrum sluit volgens Mandemakers prima aan bij de ontwikkeling dat ‘zorg’ elkaar steeds meer opzoekt. Dat heeft volgens haar veel voordelen. ,,We hebben daar al ervaring mee in Gezondheidscentrum Drunen. De lijnen zijn kort, je kunt gemakkelijk en snel met elkaar overleggen; we streven daarom ook naar één teamkamer.” Voor patiënten is een gezondheidscentrum laagdrempeliger en toegankelijker. ,,Ze lopen makkelijker binnen.” In Drunen zit ook een dependance van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) naast het gezondheidscentrum, in Vlijmen zijn dergelijke plannen er niet.

Overigens geldt voor alle nieuwbouw in de volgende fase van De Grassen dat eerst de Raad van State de plannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) moet goedkeuren. De GOL voorziet onder meer in de aanleg van een randweg bij Vlijmen-Oost. Die weg moet, samen met de Vijfhoevenlaan, een belangrijke rol gaan spelen bij de ontsluiting van De Grassen. Tegen die plannen zijn bezwaren ingediend. Wanneer de Raad van State uitspraak doet is nog niet bekend.