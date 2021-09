Overal onkruid en voor niemand dezelfde prijs; plantenkwekerij De Waterbron is uniek in zijn soort

Professionele plantenkwekers houden doorgaans van een beetje orde. Van azalea’s tot zandviooltjes: ze zijn doorgaans keurig in het gelid ingekaderd in vierkanten en rechthoeken. Bij plantenkwekerij De Waterbron in Haarsteeg houdt Jan van de Water er al jarenlang een heel andere filosofie op na. Alles wat uit de grond ontspruit is meer dan welkom. Metershoge brandnetels, ze mogen doen en laten wat ze willen. Bramenstruiken woekeren overal. Scheuten steken door de sponningen van de kassen; in deze tijd hangen ze vol met zwarte vruchten. De bramen smaken verrukkelijk, een toegift voor de bezoekers.