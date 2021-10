Overal rijden e-scooters, maar niet in Heusden: ‘Er zijn ook geen concrete plannen’

HEUSDEN - Wie in de gemeente Heusden gebruik wil maken van elektrische deelscooters moet nog geduld hebben. In de omringende gemeenten rijden de groene e-scooters van het bedrijf GO Sharing al wel, maar Heusden blijft voorlopig een blinde vlek.

Het bedrijf laat desgevraagd weten dat er geen concrete plannen zijn om in de nabije toekomst naar Heusden uit te breiden. Dat is opvallend. GO Sharing wil zijn regionale netwerk steeds verder uitbreiden.

In de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Tilburg en Den Bosch behoren de groene scooters inmiddels al tot het straatbeeld. Heusden ligt midden in dat gebied, maar ontbreekt in dit rijtje. Een ritje van Vlijmen naar Den Bosch of van Drunen naar Waalwijk zit er dus voorlopig niet in.

Uitbreiding

,,Wel onderzoeken we de vraag naar deelvervoer in plaatsen waar we nog niet actief zijn", aldus de woordvoerder van GO Sharing. ,,We sluiten uitbreiding op langere termijn naar Heusden ook niet uit.”

Er zijn meerdere bedrijven die zich met elektrische deelscooters bezig houden. Volgens de gemeente Heusden hebben deze zich ook nog niet bij haar gemeld.