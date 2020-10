Overbuurman hotel Friends wil zelf ook een Polenhotel

Waalwijk - De overbuurman van Hotel Friends in Waalwijk maakte vergeefs bezwaar tegen de opvang van arbeidsmigranten bij Friends. Hij wil in zijn eigen panden, tegenover Friends, zijn eigen arbeidsmigrantenwoonplek beginnen. De gemeente Waalwijk heeft die aanvraag afgewezen. Twee opvangplekken bij elkaar zijn onwenselijk, stelt de gemeente . En dat pikt de overbuurman niet.

Het echtpaar dat eigenaar is van de panden aan Antoniusstraat 4, 6 en 6a wil in die gebouwen negentien mensen onderdak bieden. ,,Het moet een fatsoenlijke en respectvolle huisvesting zijn waar arbeidsmigranten het goed naar hun zin hebben”, legden hun vertegenwoordigers aan de rechter uit.

Daarvoor deed een deskundige een aanvraag namens het echtpaar. Die kreeg al snel te horen dat de aanvraag hoogstwaarschijnlijk zou worden afgewezen. De gemeente was namelijk al van plan om een vergunning te geven aan de eigenaar van Hotel Friends. De expert van het stel diende daarop direct een bezwaar in.

Machtiging

Voordat dat bezwaar geldig was, moest de deskundige een machtiging overleggen om aan te tonen dat zij bevoegd is om namens het stel bezwaar te maken. De machtiging kwam er, maar die was te laat aldus de gemeente. Reden om het bezwaar 'niet ontvankelijk' te verklaren.

Daar is het echtpaar het niet mee eens. Ze vindt dat het bezwaar en de aanvraag voor een vergunning zo nauw met elkaar verweven zijn dat een nieuw papiertje niet noodzakelijk was, zo bleek in de rechtbank. Bovendien zou er in alle jaren dat de deskundige al werkt binnen de gemeente Waalwijk nooit in dit soort gevallen om een tweede machtiging zijn gevraagd.

Op tijd

De gemeente blijft echter bij zijn eerdere standpunt dat het bezwaar ‘niet ontvankelijk’ is . Waalwijk wijst erop dat ook de commissie bezwaarschriften eerder al dit standpunt heeft ingenomen. Ondanks dat de machtiging een aantal weken werd ingediend voordat de commissie zich over de kwestie boog.

De gemeente en het stel steggelen ook nog over de vergunning die voor het voormalige hotel is afgegeven. Volgens het echtpaar staat het bestemmingsplan deze vorm van kamerverhuur niet toe. Er had een aparte procedure voor moeten lopen. De gemeente Waalwijk bestrijdt dat. De rechter doet over zes weken uitspraak.