Overdiepse Polder blijft maar ternauwernood droog: ‘Een mooi staaltje watermanagement’

WASPIK - Gaat de Overdiepse Polder volstromen met Maaswater of niet? Dat was de afgelopen dagen de grote vraag. ,,De verwachting van Rijkswaterstaat is tot op de centimeter uitgekomen”, zegt Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta.

Het zicht vanaf de tussenkade bij de Overdiepse Polder in Waspik op de Bergsche Maas geeft een surrealistisch beeld. Bomen, die dus zo’n honderd meter verderop staan, zijn half omstuwd met water. Van het riet, vlak bij de kade, wuift slechts het topje. Maar wat het meest opvalt: het water staat nagenoeg aan de rand van de tussenkade.

,,Het was spannend of het eroverheen zou spoelen of niet”, zegt Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta, die dinsdag de media bijpraatte over de stand van zaken. ,,Dan had het water meer dan tweeënhalve meter hoog moeten staan. Vanmorgen, tegen vijf uur, is de hoogste stand bereikt. Twee meter tweeëndertig.” Vervolgens: ,,De verwachting van Rijkswaterstaat over de hoogte van het water is tot op de centimeter uitgekomen. Dat is buitengewoon knap, een mooi staaltje watermanagement.”

Een extra buffer

Zou die kade overspoelen, dan nog was de veiligheid niet in het geding. De Vet: ,,Destijds, tien jaar geleden, is het in kader van Ruimte voor de Rivier een extra buffer gecreëerd om de grootste golf aan water op te vangen, zodat ze elders in Nederland droge voeten houden.” Spannend was het wel degelijk: Waterschap Brabantse Delta was nog niet eerder met een dergelijke vloedgolf geconfronteerd. ,,We hebben intensief de dijken bewaakt, van hier tot aan Willemstad toe.”

Voor De Vet is de vloedgolf, die vooral in Duitsland en België dood en verderf zaaide en in Zuid-Limburg tot heel veel schade leidde, ‘een wake-up call’. ,,Klimaatverandering moet nog hoger op de politieke agenda. We hebben te maken met extremen. Te veel water, te droog. Dat probleem moet je aanpakken met structureel beleid.”

,,Het vrijblijvende wat er nu heerst in de politiek moet eraf. Dus gaat het niet alleen om geld, de verantwoordelijkheid moet worden genomen. Er serieus werk van maken. Zo moet er in Brabant meer aandacht komen voor hittestress in de steden. Door meer te vergroenen, water beter vast te houden. En de focus leggen op de hoge zandgronden, vanwege de verdroging.”

Vrijwaren van ellende

Toen tien jaar geleden Ruimte voor de Rivier in de Overdiepse Polder werd opgeleverd met zijn karakteristieke acht terpboerderijen was de belangstelling vanuit het buitenland erg groot. De Vet verwacht dat die na deze vloedgolf weer aanwakkert, vooral vanuit Nederland zelf. ,,We hebben bewezen dat dit een uitstekende manier is jezelf en de ander te vrijwaren van ellende.”