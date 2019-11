Overlast groep daklozen voorbij? Nog niemand verbannen uit bossen

Politie en gemeente Loon op Zand zagen rond de zomer de overlast van een groep mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats toenemen. Het probleem speelde vooral in de omgeving van de Duinlaan. De politie trof slaapplaatsen in de bossen aan, maar ook bij de Horst en Roulet in Kaatsheuvel. Ze sprak soms van ‘erbarmelijke situaties’.

Het is nog te vroeg voor harde conclusies. Maar in een krappe twee maanden tijd is het gebiedsverbod nog niet opgelegd. Of de overlast nu voorbij is, durft de politiewoordvoerster nog niet te zeggen. ,,Maar het is in ieder geval niet nodig geweest om dit middel in te zetten.”