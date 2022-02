Overnachten pal naast voormalig Roze Kasteel? Plan voor ruim veertig hotelkamers op Steenenburg

DRUNEN/NIEUWKUIJK - Jan Kelders heeft samen met Libéma nieuwe plannen gemaakt rond Kasteel d’Oultremont op Landgoed Steenenbug in Drunen. De bedoeling is dat er ruim veertig hotelkamers komen, los van de horecafunctie van het kasteel zelf.

De ideeën moeten nog wel verder worden uitgewerkt en goedgekeurd. Tekeningen zijn er nog niet. De bedoeling is de gebouwen voor de hotelkamers te bouwen gelijktijdig met de woningen in het gebied.

Eerder eens

De gemeente Heusden en Jan Kelders sr. waren het al eerder eens geworden over de aankoop van het zogeheten middengebied van Landgoed Steenenburg, inclusief het kasteel. In dat middengebied komen in principe 120 appartementen en 50 patiowoningen (richting Vimmerik). De grond is overigens nog niet officieel gepasseerd bij de notaris, maar wethouder Mart van der Poel denkt dat dat snel gaat gebeuren. Dan wordt ook bekend hoeveel Kelders voor de grond betaalt.

Kelders lanceerde enige tijd terug al het plan om in het voormalige Roze Kasteel een lunchroom met café te beginnen, inclusief vergaderruimten. Ook personeel en bezoekers van de medische campus die Kelders aan de noordkant van het landgoed wil bouwen, moeten er terechtkunnen. Dat idee van een restaurant plus een ‘lounge-achtige’ functie blijft overeind.

Hotelkamers

Kelders wilde in de tuin een gebouw neerzetten voor een woonproject voor jongeren met een beperking, die mogelijk een rol zouden gaan spelen in bijvoorbeeld de lunchroom in het kasteel. Dat laatste idee is niet per se van de baan, aldus een woordvoerster van Libéma. Bekeken wordt hoe het ingepast kan worden.

In de directe omgeving van het kasteel zijn nu ruim veertig hotelkamers gepland, in twee bijgebouwen. Om die te bouwen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Jan Kelders heeft contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), die moet instemmen aangezien het kasteel een Rijksmonument is. Het plan is ook toegelicht aan de gemeente Heusden.

Volgens wethouder Van der Poel past het aangepaste plan ‘perfect in het plaatje van het middengebied’ van Steenenburg. ,,De hotelkamers kunnen ook gebruikt worden door MS-patiënten die meerdere dagen onderzoek hebben in het MS Centrum dat Kelders gaat bouwen.”

Kelders wil aan de noordkant van het landgoed MS Centrum Steenenburg ontwikkelen, een hoogwaardig research- en ontwikkelcentrum; plus een high-tech campus. Hij verwacht binnenkort bekend te kunnen maken met welke bouwer hij in zee gaat. De gemeente Heusden laat aan de zuidkant van Steenenburg luxe huizen bouwen. Alle 56 kavels zijn inmiddels gereserveerd.

Volledig scherm Jan Kelders op landgoed Steenenburg. © roy lazet