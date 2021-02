‘Overslaan is geen optie’. Toch een beetje carnaval in Dwergonië

DRUNEN - Carnavalsliefhebbers vallen dit jaar in een groot gat. Geen polonaise, geen volle kroegen, geen optocht, kortom; geen carnaval. Toch kriebelt het. Ook bij de Drunense carnavalsvereniging Asjemenou: ,,Dat moét anders. We gaan er toch een Dwergonisch carnavalsfeestje van maken.”

De carnavalswagen van CV Asjemenou zou nu normaal gesproken zo’n beetje klaar zijn. ,,De losse onderdelen worden samengebracht, de laatste details worden aangebracht en de mechanica wordt getest”, vertelt Roy, voorzitter van de carnavalsvereniging. In aanloop naar de optocht treffen de leden elkaar driemaal per week op de bouwavonden.

Nu er dit jaar geen carnaval is, vallen ze in een groot gat. Online blijven ze in contact en komen tot de conclusie: ,,We moéten iets doen. Carnaval moet hoe dan ook gevierd worden.”

CarNIval Festival

‘Een mini-optocht met wagens en loopgroepen van Lego?’, oppert een Asjemenou-er. Een prima idee, maar niet iedereen heeft Lego in huis. ,,We willen de creatieve vrijheid van mensen niet beperken dus alle materialen mogen ingezet worden. Van papier-maché tot tie wraps, speelgoed en duct tape. Als het maar in het thema ‘Liefde mee moate’ is.”

Alle creatieve carnavalsliefhebbers, jong en oud, kunnen zich online gratis inschrijven voor het door CV Asjemenou gelanceerde evenement: CarNIval Festival.

Quote Overleg online samen en verdeel de taken. Laat iedereen een deel maken of rouleer de carnavals­wa­gen Roy, voorzitter carnavalsvereniging

De gefabriceerde carnavalswagens en loopgroepen mogen vanaf vrijdag 12 februari voor het raam worden getoond. Van alle creaties wordt een foto online gezet. Op 14 februari kan worden gestemd welke bouwwerk het meest carnavalesk is. Sowieso ontvangt elke deelnemer aan de Dwergonische mini-optocht een presentje in de brievenbus.

Roy heeft nog wel wat tips voor het bouwen in lockdown: ,,Overleg online samen en verdeel de taken. Laat iedereen een deel maken of rouleer de carnavalswagen.”

Quiz met vragen

Nu er niet buiten de deur gefeest mag worden, heeft de carnavalsvereniging ook naar mogelijkheden gezocht om er toch samen een gezellige carnaval van te maken. Met succes, want bij het online evenement ‘De Grote Carnavalsshow’ op 14 februari is, naast optredens van carnavalsartiesten als Lamme Frans, ruimte ingebouwd voor een eigen Dwergonische Quizgame.

,,Het wordt een quiz met vragen voor en door Dwergoniërs. Het team dat de meeste kennis in huis heeft en de opdrachten op de meest ludieke manier uitvoert, wint de Crazy Carnaval Trofee.”

Quote We maken er gewoon zelf een feestje van! Met een hapje, drankje en verkleed achter de buis CV Asjemenou

De boodschap van CV Asjemenou is helder: carnaval een jaartje overslaan is geen optie. ,,We maken er gewoon zelf een feestje van! Met een hapje, drankje en verkleed achter de buis. Kruipend naar huis is nog nooit zo makkelijk geweest.”

Online Dwergonische Kroegentocht met de solonaise DRUNEN - Een ‘solonaise’, terugblikken naar vroeger, korte interviews met uitbaters, optredens van dj’s en allerlei meezingers van artiesten. Ziedaar de belangrijkste onderdelen van de Online Dwergonische Kroegentocht langs een aantal kroegen in Drunen. Zaterdag 13 februari is het te doen. De man achter het idee is Wijnand van Delft, van partycentrum Wijnand van Delft en Het Lokaal Drunen. Vier collega’s omarmden het plan. Ze roepen inwoners van Drunen op hun huiskamer om te toveren tot een echte kroeg. Stefan Korthout en Bart Baan nemen de mensen mee in de tocht langs de kroegen. Bouwersbal De start is bij restaurant en partycentrum De Remise, waar de solonaise wordt gelopen met Nancy van Heeswijk. Vandaar gaat het naar het ‘nieuwe Raadhuis’ (voorheen het Oude Raadhuis) tijdens bouwersbal. In Het Lokaal wordt een Flügelburger genuttigd, daarna volgt in Ons Café een huisgemaakte dropshot en wordt gezongen. In partycentrum Wijnand van Delft zijn onder meer de hits van Zanger Kafke te horen en muziek van dj Ad van Heeswijk. De jeugdraad van Dwergonië komt nog even langs voor Tienercarnaval. Bij feestcafé ’t Hart van Drunen is dj Maarten van Bokhoven te gast. Feestpakket Wie mee wil doen kan via lokaaldrunen.nl een feestpakket kopen (13,50 euro). Dat pakket bestaat uit onder meer een ticket om deel te nemen, feestartikelen om de huiskamer mee te versieren en vijf consumptiemunten die later zijn in te leveren. Desgewenst zorgen de deelnemende kroegen op bestelling voor een hapje en een drankje.