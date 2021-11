Oversteek bij fietsbrug in Waalwijk moét nog veiliger: raad wil ook waarschuwingslichten

Groentefa­bri­kant HAK neemt soepen- en maaltijden­ma­ker uit Nieuwkuijk over

NIEUWKUIJK - Groentefabrikant HAK uit Giessen neemt Four Seasons Food uit Nieuwkuijk over. Het Nieuwkuijkse bedrijf met veertig medewerkers is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van soepen, sauzen en maaltijden in stazakken.

10 november