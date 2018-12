Overval of mishandeling? Gezin in Waalwijkse woning aangevallen door gewapende personen

UPDATEWAALWIJK - Een man en vrouw zijn dinsdagavond gewond geraakt in hun woning aan de Prof. Piersonstraat in Waalwijk. De oorzaak daarvan is of een overval of een mishandeling. In eerste instantie leek sprake van een woningoverval, maar de politie liet later op de avond weten dat er misschien sprake was van alleen een mishandeling.