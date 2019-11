Overval op juwelier in Waalwijk, twee personen vastgebonden

Eindelijk heeft RKC de eerste zege te pakken

2 november RKC heeft zaterdagavond eindelijk z’n eerste competitiezege geboekt. In de twaalfde speelronde werd het in Waalwijk 2-0 tegen Heracles. De overwinning was volledig terecht. Met de overwinning voorkomt RKC een negatief eredivisierecord, bij verlies of gelijkspel zouden de Waalwijkers zeventien keer op rij niet hebben gewonnen.