Overval op tankstation in Kaatsheuvel, politie zoekt in wijk naar dader

Auto tolt op de Mid­den-Brabantweg bij Waalwijk en belandt in vangrail

8 november WAALWIJK - Een bestuurder is vrijdagavond gewond geraakt nadat zijn auto op de Midden-Brabantweg bij Waalwijk begon te tollen en in de vangrail belandde. De bestuurder is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.