Overvallers Boerenbond Waalwijk vermoedelijk ook achter overval Welkoop Didam

De Welkoop aan de Parallelweg in Didam werd acht dagen na de Boerenbond aan de Professor Lorentzweg in Waalwijk overvallen. Bij beide misdrijven dreigde de dader met een breekijzer. Daarnaast is het signalement van de dader bij beide overvallen bijna gelijk: een vrij lange, blanke man met donkere kleding aan. Zowel in Waalwijk als in Didam droeg de overvaller een muts die zelf tot bivakmuts was geknipt of gescheurd. Bij beide overvallen werd geld buitgemaakt door het personeel te bedreigen met een breekijzer.