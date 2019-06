Paaldansen in Waalwijk, maar dan niet voor in de stripclub

Verwacht zaterdag en zondag op het NK Paalsport in sporthal De Slagen in Waalwijk geen zwaar opgemaakte dames die in netpanty’s en pumps met plateauzolen heen en weer zwieren in een woud van palen. ,,Dat is waar veel mensen het paaldansen mee associëren”, zegt Eveline Bloks. Zij is voorzitter van de Paalsport Bond Nederland (PBN).