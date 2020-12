Paaltje in Hank herinnert aan het verwoestende water: ‘De varkens en koeien klotsten tegen de huizen’

In coronajaar subsidie niet uitgegeven? Heusden wil graag even overleg

5 december VLIJMEN - Heusden is dit jaar coulant geweest met subsidies aan verenigingen en organisaties, ook al konden activiteiten waarvoor het geld bestemd was vanwege corona niet doorgaan. Maar volgend jaar wordt dat toch ietsje anders. Want de gemeente wil geen ‘geld over de balk smijten’.