Paardenzegening Elshout: ‘Ondanks domper komen we volgend jaar gewoon weer’

,,Op de dam van Ton Robben waar we onze paarden altijd stallen tijdens de mis, is een ongeluk gebeurd met een van onze ruiters en haar paard", legt hij met tranen in zijn ogen uit. Een ambulance kwam ter plaatse en nam de ruiter mee naar het ziekenhuis. ,,Ze heeft nekklachten, ik hoop dat het meevalt. Het paard heeft een bebloed been en wordt zo opgehaald met de trailer. Het is een domper op de dag, maar volgend jaar komen we gewoon weer", zegt een vastberaden Van Loon. Tegen twaalf uur vertrok de stoet, ongezegend, weer richting Loon op Zand.