Paars licht op Prematurendag? Heusden voelt er niet voor. Maar nu toch wel

VLIJMEN - Eérst wilde Heusden er niets van weten om 17 november, wereld Prematurendag, Het Plein in Vlijmen in het paarse licht te zetten. Heusden één vond die afwijzing maar niks en wil dat de lichtknopje tóch om gaat. En aldus gaat geschieden.

Heusden geeft het eerlijk toe: het besluit om geen gehoor te geven aan een oproep vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch was te voorbarig. Ook al omdat niet helemaal goed naar het verzoek was gekeken.

Lang verhaal kort: burgemeester en wethouders hebben er nog eens naar gekeken en nu klinkt alsnog een ‘ja’: Het Plein in Vlijmen wordt 17 november door de grondspots paars aangelicht. En heel misschien krijgt ook het paviljoen op Het Plein een paarse kleur. ,,Maar dat is onderdeel van een kunstwerk, dus dat moeten we nog onderzoeken", aldus een gemeentewoordvoerder.

Prematurendag is een initiatief van de Samenwerkende Organisaties voor Couveusekinderen (SOCK). Zij willen ouders van te vroeg geboren kinderen daarmee een hart onder de riem steken. Te vroeg geboren baby’s, in Nederland zo'n 15.000 per jaar, liggen vaak weken- of maandenlang in het ziekenhuis. Ze lopen een groot risico op allerlei lichamelijke problemen en per jaar overlijden zo'n duizend prematuur geboren kinderen. Al met al hebben vroeggeboorten vaak een grote uitwerking op een gezin.

Mengkleur paars

Zorgmedewerkers van de afdeling neonatologie (‘couveuse-afdeling’) van het JBZ vroegen Heusden aandacht te besteden aan Prematurendag, door de verlichting op Het Plein 17 november paars te laten schijnen. Paars is de mengkleur van roze en lichtblauw, de kleuren van Prematurendag.

Maar Heusden wees het verzoek af. Een argument was dat Heusden zich zegt te houden aan de agenda van vastgestelde feestdagen. Allemaal goed en wel, redeneerde coalitiepartij Heusden één, maar was de viering van het 75-jarig bestaan van de VN vorig jaar oktober dan wel zo'n vastgestelde feestdag? ,,En toen werd het licht Het Plein op blauw gezet.” Dat klopt, zegt de woordvoerder. Maar dat was dan ook op verzoek van het ministerie om gemeentelijke gebouwen et cetera aan te lichten.

Hoezo niet breed gedragen?

Beleid is ook dat het onderwerp van het verzoek breed gedragen moet zijn in de gemeente. Waarom zou dat niet zo zijn, vroeg Heusden één zich af: de bewuste dag krijgt in meer dan honderd landen aandacht. Bij nader inzien is het Heusdense college het ook daarmee eens. ,,We redeneerden te snel, ‘het verzoek komt vanuit Den Bosch dus van buiten de gemeente’. Maar het was ook ingediend namens iemand uit Drunen.”

Wat Heusden één betreft gaat Heusden, die ‘mogelijk maken’ hoog in het vaandel heeft, sowieso op zoveel mogelijk van dit soort wensen in.