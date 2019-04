Paasfestijn Drunen: ‘Hopen dat Pasar Malam er volgend jaar weer bij is’

Zeer grote brand bij Asya Bakkerij in Waalwijk, veel rookontwik­ke­ling

18:48 WAALWIJK - Bij Asya Bakkerij in Waalwijk is maandagavond een zeer grote brand uitgebroken. Een persoon heeft rook ingeademd en wordt behandeld in een ambulance. De brandweer is gekomen om de brand onder controle te krijgen.