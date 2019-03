Pampahazenprobleem is passé

Eind 2012 kaartte VVD-raadslid Carola Couwenberg de kwestie aan bij het college. Zij vroeg zich af of de beesten de plaatselijke dijken ondergraven. Ook uitte zij de vrees dat fietsende kinderen in het Zuiderpark zouden kunnen vallen als er plotseling zo'n pampahaas zou opduiken.

Verdovingsgeweer

Eind 2018 hopten er in Vlijmen waarschijnlijk minimaal vijf pampahazen rond, vier volwassen en een jong. Volgens Huub van Bokhoven, groothandelaar in levende dieren, gevestigd aan de Nassaulaan waren die beesten op zijn eigen pampahazen afgekomen. Hij kondigde in deze krant aan dat hij de dieren met een verdovingsgeweer zou gaan vangen.