Paradijsvogel Wilma van den Hurk naait, verbouwt en filosofeert: ‘Ik pas niet in een keurslijf’

RKC moet zich herpakken voordat de degradatie­stress écht toeslaat

14 maart Natuurlijk dacht niemand bij RKC eind februari na de ruime zege op Heracles Almelo dat ze er al waren. Maar acht punten voorsprong op de nummer 16, het was nogal wat. Drie weken later en de situatie is helemaal anders. De nederlaag tegen Sparta (2-0) en de winst van Willem II op Heerenveen deed de voorsprong van RKC verdampen tot slechts twee punten. Opnieuw degradatiestress dus in Waalwijk, al wil trainer Fred Grim daar zelf niet aan.