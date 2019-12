‘Parel van Waspik’ krijgt multifunctioneel karakter

April, dit jaar. De Bartholomeuskerk in Waspik is een desolate plek, niet meer dan zandbak. Daarin maakt een machine heel wat lawaai om 64 boorpalen de grond in te drijven. Het is de start van grote opknapbeurt: de ondergrond van zand en leem ondersteunen, zodat, nadat er een fundering is gelegd, de tegels niet meer verzakken. Voorheen de waterstaatskerk bezoeken was de goden verzoeken: tegels lagen schots en scheef, het was oppassen waar de voeten neer te zetten. Een enkeltje gipskamer is er gelukkig nooit van gekomen, een klein wonder. Kosten: zo’n 760.000 euro, grotendeels betaald door de provincie.

Acht maanden later is de Bartholomeuskerk veranderd in een parel. De tegels liggen keurig in het gelid; onder de kerkbanken liggen nieuwe vlonders; het stuukwerk ziet er fraai uit, heel wat likken verf hebben de kerk weer zijn oude luister teruggegeven. Gisteren werd er de eerste eucharistieviering gehouden, waarbij ook bisschop Gerard de Korte aanwezig was.

Twee weken poetsen

Zes december leverde bouwbedrijf Van Dinther uit Schaijk, die in 2018 het hoogaltaar van een nieuw fundament voorzag, de kerk op. Een mooier sinterklaascadeau kon koster Ad de Klijn zich niet wensen. “Het is fantastisch geworden.” Maar om met de Heilige Mis de Bartholomeuskerk helemaal tot zijn recht te laten komen, was twee weken poetsen noodzakelijk. De Klijn: “We konden rekenen op zo’n vijftien vrijwilligers. De bewoners van woonzorgcentrum De Stroming hebben het zilver gepoetst.”