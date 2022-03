‘Parkeerdruk rond Plein Vlijmen op zich niet erg’. Toch wil Heusden één er iets aan doen

Dat stelt Hannie van den Dungen (Heusden één) in vragen aan burgemeester en wethouders. Van den Dungen is overigens op zich blij dat er nog steeds een zekere parkeerdruk is rond het winkelcentrum en zegt te beseffen dat die waarschijnlijk niet snel opgelost kan worden. Maar het kan in haar ogen helpen als de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis, waar lang geparkeerd mag worden, meer onder de aandacht worden gebracht. Bijvoorbeeld door borden te plaatsen. Van den Dungen wil weten of burgemeester en wethouders dit idee willen oppikken.