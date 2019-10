Parochiebedevaart naar Sint Jan: ‘Alsof FC Drunen in Nou Camp mag voetballen’

DRUNEN - Gelovigen komen op zondag 27 oktober aan een gesloten deur van de Heilige Lambertuskerk in Drunen. Er is wel degelijk een eucharistieviering, maar die vindt plaats in de Sint Jan in Den Bosch. Dat is te danken aan de uitnodiging die Parochie Wonderbare Moeder kreeg van de toenmalige plebaan Geert Jan van Rossem om een parochiebedevaart te houden naar de kathedraal. Daarbij zal de parochie zelf de mis verzorgen in de kathedraal.