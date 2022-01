Partijen roepen Heusden op meer te doen tegen energiearmoede. ‘We maken ons zorgen’

Of en hoeveel de energieprijzen precies verder gaan stijgen is nog onduidelijk, maar velen maken zich grote zorgen over de gevolgen ervan voor met name de minima. Energieleveranciers verhogen inmiddels de maandelijkse voorschotten al met flinke bedragen. De twee Heusden oppositiepartijen noemen als voorbeeld een verhoging van 80 per maand.

Onvoldoende

Weliswaar heeft de landelijke overheid toegezegd dat de minima eenmalig 200 euro krijgen om deze extra kosten op te vangen, naast de tegemoetkoming van ongeveer 400 euro die alle huishoudens krijgen in de vorm van een lagere energiebelasting. Maar volgens PvdA en GroenLinks zal dat in veel gevallen onvoldoende zijn en dreigen minima in de problemen te komen. De partij vragen nu wat Heusden extra kan doen op financieel terrein, maar ook of de gemeenten de mensen kan helpen om energie te besparen.

Voor wie

Ook willen de partijen weten of de gemeente al in beeld heeft wie voor de 200 euro van het Rijk in aanmerking komen. GroenLinks en PvdA denken dat het vooral gaat om mensen in de bijstand, met een enkele AOW, een Wajong-uitkering, mensen in de WIA, mensen in de schuldhulp. Hun vraag is of Heusden deze groepen actief gaat benaderen en zo ja hoe. De twee vragen of Baanbrekers is voorbereid op aanvragen die bij de gemeente gaan binnenkomen. Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.