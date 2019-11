Passagier van auto gewond bij botsing in Waalwijk

Metal Valley in Drunen alleen voor de metaal? Nee hoor, laat distribu­tie­cen­trum maar komen

13:00 DRUNEN - Een jaar of vijf geleden versoepelde Heusden al de regels voor bedrijven die zich op bedrijventerrein Metal Valley in Drunen zouden willen vestigen. Nu heeft een distributiecentrum z’n oog laten vallen op een stuk grond. Welk bedrijf dat is of wat er vanuit het centrum verspreid gaat worden, is nog niet duidelijk. Maar de aanvraag past binnen de regels.