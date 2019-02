Passie van de Langstraat: een selfie met Jezus en poolen met een Poolse

Jezus draagt geen sandalen of een ruim vallend gewaad, maar is gekleed in een casual outfit. Het is dat je het weet, anders zou je nooit vermoeden dat Timon Klerx de rol van Verlosser speelt in de tweede editie van de Passie van de Langstraat. ,,Het verhaal", zegt het gemeenteraadslid van LokaalBelang, ,,is dan ook in een eigentijds jasje gestoken." Vandaar dat hij een potje poolt met Alexsandra Kiewel in de recreatieruimte van het migrantenhotel LH Waalwijk. In de lobby maakt Jezus een selfie, zijn volgelingen op de achtergrond.

Cameraploeg

De tweede editie, die op vrijdag 13 april in het Dr. Mollercollege wordt opgevoerd, is nog groter van opzet. Een verteller rijgt het verhaal, waarin de migrant een hoofdrol speelt, aaneen met bruggetjes. Filmpjes visualiseren dat. Vandaar dat deze zaterdag een crew op allerlei plaatsen in Waalwijk - onder meer het Schoenenmuseum, een Poolse winkel, op de werkkamer van burgemeester Nol Kleijngeld en dus het migrantenhotel - beelden schiet.

Als je de migrant op de voorgrond zet, kun je niet om het LH Hotel heen. ,,We wilden er heel graag aan meewerken", zegt directeur Robert Kurzak, ,,om te laten zien dat de migrant een volwaardig lid is van de Nederlandse samenleving. Dat wordt nog lang niet door iedereen ervaren. Daarom hebben we bewoners benaderd om eraan mee te werken." Kurzak hoopt op een interactie. ,,Dus dat onze bewoners naar de uitvoering gaan. We zullen er op onze televisieschermen in het hotel en besloten Facebookpagina zeker aandacht aan besteden."

‘Omzien naar elkaar’

In navolging van The Passion, de moderne tv-vertelling van Jezus' laatste levensdagen, besloot Gera de Jong uit Sprang-Capelle vorig jaar Waalwijk zijn eigen passieverhaal te geven. In 2018 was het thema verbinden, deze keer omzien naar elkaar. Volgens De Jong kom je dan vanzelf uit bij de arbeidsmigrant. ,,Tienduizenden wonen en werken er in Nederland, maar we kennen ze niet. We houden ze op een afstand, terwijl wij de vraag stellen: zou Jezus wel oog hebben voor een arbeidsmigrant." De vraag stellen is hem in feiten beantwoorden, anders was het migrantenhotel gemeden.

Samen koken

Dit jaar keert ook Passie4Kids terug. Vanwege de andere locatie voor de opvoering lopen ze met een lichtgevend kruis in hun midden een andere route. ,,We beginnen bij het Olympiabad", zegt Gera. ,,We stoppen onderweg in het Mandemakers Stadion. Op het hoofdveld gaan we nog iets opvoeren, samen met de Kidsclub van RKC. Er staat ook een boom, daar mogen kinderen hun wens in hangen." Langstraat Media zal de tocht live uitzenden.