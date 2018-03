Passie van de Langstraat verbindt tijd en mensen met elkaar

WAALWIJK - De eerste Passie van de Langstraat werd woensdagavond in een volle Kerk aan de Haven in Waalwijk beloond met een ovationeel applaus. Volkomen terecht.

De liedjes zijn zorgvuldig gekozen. Over de kleding is nagedacht. Zo dragen de koorleden van Phonè en Arabesk wit. Het is een verwijzing naar Witte Donderdag, de dag dat Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal hield. Twee gidsen, die het aloude lijdensverhaal vertellen - deels wordt het gespeeld - dragen een zwarte broek en een rood jasje. Ook met zorg gekozen: zwart de kleur van de rouw, de nakende kruisiging van Christus, rood het bloed dat daarbij vloeit. Eenmaal beschuldigd, is Jezus in een oranje overall gehuld. Onmiskenbaar een verwijzing naar onschuldigen die door de beulen van Islamitische Staat werden geslachtofferd.

Vlogger

Tussen de dood van Jezus en 2018 gaapt een gat van 1985 jaar. Maar wat toen gold, is nog altijd voelbaar. Alleen op een andere manier, zo laten de gidsen, die het verhaal dat deels wordt gespeeld aan elkaar praten, weten. ,,Jezus was toen een ziener, nu zou hij een YouTuber of vlogger zijn. En de wereld wordt nog altijd geregeerd door angst en wantrouwen. Jezus zette er liefde en hoop tegenover. Dat moeten we blijven doen, naar elkaar omzien."