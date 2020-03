Passie van de Langstraat: Verslavingen knevelen vrijheid van jongeren

Twee zitzakken, takken die met geel en roze de lente in zich herbergen tegen een zwarte achtergrond. Felle lampen, een draaiende camera. In die setting, op de eerste verdieping van het bedrijf Logistic Force in Waalwijk, vertellen Anne Hoffmann (11) en haar zus Lies (10) over de bijbel, Jezus, hoe zij hun laatste avondmaal zouden invullen. Lies ziet het al helemaal voor zich: ,,Veel fruit, stokbrood met brie. En de zelfgemaakt eiersalade van Anne."

Wat Pasen betekent? Anne weet het wel, echter met een omweggetje. ,,Jezus is opgestapt, eh opgestaan."

De opnames zijn een onderdeel van de Passie van de Langstraat, die op zaterdag 4 april in het atrium van Rabobank De Langstraat wordt opgevoerd. Stonden de vorige edities in het teken van vluchtelingen en arbeidsmigranten, deze keer staat vrijheid centraal. ,,We steken vooral in op jongeren", zegt Gera de Jong, die de Passie van de Langstraat van de grond heeft getild. ,,Sommigen zitten gevangen in een verslaving. Drugs, sociale media. Of ze kampen met een burn-out, een depressie. De cijfers nemen schrikbarend toe, zeker in Brabant."

Drie paar kinderen komen voor de camera van Luc Verboven; hij is ook de regieassistent van Aukje Nieuwenhuijze, bekend van Djemm! en De Notenkrakers. ,,We gaan meer dynamiek in de Passie brengen", zegt Verboven, ,,door het projectkoor er meer bij te betrekken. Die krijgt ook een rol. Acteren, dansen."

Zingen en meebewegen

Dat is een aardige uitdaging, vindt Maartje Hoffmann, moeder van Anne en Lies. ,,Je moet twee dingen doen: zingen en meebewegen." Volgens Verboven lukt dat al heel aardig. ,,Afgelopen maandag hebben we voor de eerste keer de dans doorgenomen. Dat ging het koor goed af. Het belangrijkste, de zang, bleef overeind staan."

Hoffman, die lang in een kerkkoor zingt, vindt het een mooie uitdaging. ,,De liedjes zijn goed, veel nederpop. Maar het is hard werken. Zo moet ik met een andere stem zingen, een andere toonhoogte.”

Na de opnames, die tussendoor met een saucijzenbroodje werd onderbroken, vertrok Verboven naar de Albert Heijn aan het Bloemenoordplein. Daar maakte hij opnames in het bakkersdeel: voor een avondmaal heb je wel ingrediënten nodig. Als het voor de laatste keer is, moet het héél goed smaken. Vandaar dat Anouk Glaudemans - Van der Krabben, winnares van Heel Holland Bakt, met een taart figureert in deze scène.

Niet wakker van coronavirus

Over een kleine maand moeten al die inspanningen - maandag repeteert het koor bij Logistic Force, dinsdag oefenen de acteurs er - zich uitbetalen bij de Rabobank. Het coronavirus kan nog voor een kink in de kabel zorgen. Ben je gevangen in vrijheid - hoe toepasselijk. Nederland is in de ban van het virus; De Jong, die heel veel tijd in dit project heeft gestoken, maakt er zich niet echt druk om. ,,Nee, ik lig er niet wakker van. Als het niet doorgaat, dan prikken we gewoon een andere datum om het op te voeren."