Patrick zag slapende man in rubberbootje over woeste Maas drijven: ‘Wist niet wat ik zag’

Woon je in Waalwijk en ben je vandaag jarig? 144 anderen óók

16 juli DE LANGSTRAAT - Woon je in Waalwijk en ben je vandaag jarig? Dan ben je niet de enige. Vandaag, 16 juli, vieren 144 Waalwijkers óók feest. In Heusden zijn dat er 108, in Altena 137. In Loon op Zand kan bij 54 inwoners de vlag uit.