Paul kocht zijn droomhuis, tot de makelaar een nóg hoger bod kreeg: ‘Ronduit onethisch’

Vrouw komt met scootmo­biel in sloot terecht, brandweer schiet te hulp

20:18 OUDHEUSDEN - Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt toen zij met haar scootmobiel in een sloot terechtkwam. Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur op de Polderweg in Oudheusden. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.