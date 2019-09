Paul van Loon verrast Drunen met 'Griezelbus on Tour'

DRUNEN - Het was zondagmiddag griezelen geblazen tijdens de 'Griezelbus on Tour', een theatervoorstelling van kinderboekenschrijver Paul van Loon. Zijn tournee begon dit weekend in Drunen en trekt vervolgens naar andere dorpen en steden.

"Zou Paul van Loon daarin zitten?", vragen enkele kinderen zich hardop af. Ze staan rondom een grote, rode bus bij de Voorste Venne. Voor het stuur zit een skelet, vanuit de bus klinken onheilspellende geluiden. Achter de geschilderde ramen zijn donkere schimmen te zien. Dit is geen gewone bus. Het is de Griezelbus, die de hoofdrol speelt in één van de bekendste griezelverhalen van Paul van Loon. Juul Trommelen (6) uit Drunen heeft er een boek van. "Deel zeven," lacht ze verlegen. Haar broertje van vier valt haar enthousiast bij. "De film is ook leuk". Juul, lachend: "Maar die wil jij nooit zien, omdat je hem te eng vindt!".

Straks begint de muzikale theatervoorstelling. Kinderen zijn nog volop in de buurt van of in de bus te vinden, waar ze quizjes kunnen spelen over de griezelverhalen van de schrijver. Zo krijgen ze een filmpje te zien waarbij ze de moraal van een verhaal moeten raden. Binnen is het er gedecoreerd met groene doodshoofden. "Boe! Wel erbij blijven, hè?", zegt een stem af en toe. Cas de Bonth (7) uit Nieuwkuijk vindt de bus niet zo eng als hij lijkt. "Maar Mevrouw Krijtjes vind ik wel eng."

Samen met Bibliotheek Heusden koppelde de griezelschrijver eveneens een schrijfwedstrijd aan de voorstelling. Kinderen moesten een creatief einde verzinnen voor een nieuw verhaal van de Dolfje Weerwolfjereeks, 'Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren.' Degene die dat het beste deed, was Bernd Matthijsse (7) uit 's Gravenmoer. Hij won een VIP-arrangement voor de voorstelling. Waarover hij schreef? Een op het eerste oog 'slechterik', die toch een goed persoon blijkt te zijn. En, jawel, een tuinkabouter. "Wij hebben die in onze tuin staan, en papa zegt altijd dat hij eng kijkt", lacht hij. "Het leek me leuk als die terugkwam in mijn verhaal."

De griezelfan is dol op de verhalen van Van Loon. Zo heeft hij alle boeken van Dolfje Weerwolfje al minstens drie keer gelezen. Fantasie en humor zijn voor hem de ingrediënten voor een goed verhaal. Grumor, zoals Paul van Loon zijn genre zelf noemt. "Als hij 's avonds ligt te lezen in bed, hoor ik hem soms schaterlachen," beaamt Bernds moeder.

Door de foyer lopen enkele acteurs met zwarte gewaden, doodshoofdenpakken en donkere jurken. Kinderen kijken belangstellend rond. Sommigen van hen zijn zelf gehuld in een heuse spookoutfit. Op deze plek mogen de bezoekers na de voorstelling spelletjes doen, zoals 'Doodshoofd werpen' en 'Doen, durven of de waarheid.' En ze mogen Paul natuurlijk ontmoeten, waarna ze hun boeken kunnen laten signeren. Als de lichten in de zaal dimmen, en iedereen zit, neemt de kinderboekenschrijver de bezoeker al zingend mee op reis door zijn griezelboeken. Samen met zijn band Andere Snuiters 'passeert' hij steeds een andere halte van De Griezelbus. Figuren als Dolfje Weerwolfje en P. Onnoval komen allemaal aan bod, en aanstekelijke liedjes over weerwolven en de volle maan vullen de zaal. Ook komt er een boodschap aan bod: doe die telefoon eens weg, en ga gewoon een boek lezen.