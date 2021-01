Paul Versteeg tekent met fotoboek het boerenleven. ‘Er is een verkeerd beeld ontstaan’

Altena teleurge­steld in uitspraak Raad van State over gaswinning

22 januari De gemeente Altena zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraken van de Raad van State over de gaswinning door Vermilion Energy. Altena en omliggende gemeenten, provincie, waterschappen en belangenorganisaties hadden beroep aangetekend, maar zij werden onlangs in het ongelijk gesteld.