Paula Jorritsma uitgezwaaid als ‘betrokken, luisterende en respectvolle’ wethouder. ,,Je hebt ook voor mensen om je heen”

ALTENA - Een betrokken wethouder, altijd luisterend en met respect naar anderen. Het was de rode draad in de toespraken bij het afscheid van Paula Jorritsma (Progressief Altena) als wethouder van Altena. Binnenkort wordt ze de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Voorst.

Bij haar afscheid in de raad kreeg ze dinsdagavond veel lof toegezwaaid voor wat ze voor de gemeenschap heeft gedaan. ,,Haar respectvolle omgang met mensen is kenmerkend”, vertelde burgemeester Egbert Lichtenberg. Hij refereerde daarbij aan haar lijfspreuk, de bekende dichtregels van Lucebert ‘Alles van waarde is weerloos.”

Armoedebestrijding

Lichtenberg leerde Jorritsma kennen toen hij directeur was van sociale werkvoorziening WAVA. ,,Je hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomst van de WAVA, nu MidZuid. Je haalde je inspiratie uit de mensen en bedrijven met wie je sprak.” Hij noemde hoe Jorritsma zich inzette voor armoedebestrijding. En dat was niet altijd gemakkelijk omdat er op het sociaal domein bezuinigd moest worden. ,,Je haalde de scherpe kantjes van de bezuinigingen af.” Waardering had Lichtenberg ook voor haar inzet voor erfgoed en cultuur.

Quote Jouw energie kent geen grenzen. Onrecht raakt je en je hebt oog voor mensen om je heen. Je was overal, zocht mensen op die het nodig hadden Matthijs van Oosten, collega-wethouder

Ook haar collega-wethouder Matthijs van Oosten (CDA) stak de loftrompet. ,,Jouw energie kent geen grenzen. Onrecht raakt je en je hebt oog voor mensen om je heen. Je was overal, zocht mensen op die het nodig hadden. Bij het sociaal domein heb je het goed voor de kiezen gekregen.” Hij prees haar rol in het college als pleitbezorger van het belang van erfgoed en cultuur.

Kees de Waal, fractievoorzitter en partijgenoot van Jorritsma, ging kort in op haar bestuurlijke carrière. ,,Die is snel verlopen, maar niet te snel.” Zij is benoemd als erelid van Progressief Altena.

Jorritsma blikte kort terug om haar bestuurlijke periode in Woudrichem en in Altena. ,,Het afscheid heb ik als een warm bad ervaren.”