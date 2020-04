Peperdure Tesla zwaar beschadigd bij frontale botsing in Elshout

Bijna vrede, maar de Duitsers waren nog een half jaar genadeloos in Heusden en Altena

April 1945. Het einde van de Tweede Wereldoorlog hangt in de lucht. Maar in het Land van Heusden en Altena is daar nog niet zoveel van te merken. Het zijn juiste de laatste zes oorlogsmaanden die hier veel leed bezorgen. In het nog te verschijnen 28ste deel in de Historische Reeks Land van Heusden en Altena gaat auteur Jack Didden in op de vraag waarom het Duitse optreden jegens de bevolking in het laatste half jaar van de oorlog 'zo genadeloos was'.