Perfecte zebravink levert Rowdy van Son een boom op in Vlijmen

Annelies Pouw breekt met GroenLinks­af door plan Akkerlanen: ‘Ik ben geen meeloper’

30 juni WAALWIJK - Annelies Pouw stapt uit de fractie van GroenLinksaf. Het Waalwijkse gemeenteraadslid is principieel tegenstander van de plannen voor de nieuwe woonwijk Akkerlanen. Volgens haar krijgt ze niet de gelegenheid om haar tegenstem te laten horen, en is dat tegen de afspraken in. Pouw gaat verder als eenmansfractie in de Waalwijkse raad.