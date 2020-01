Perscontainer in brand gevlogen op milieustraat in Waalwijk

Geen kliko langs de straat: Waalwijker moet restafval zelf wegbrengen

13:33 WAALWIJK: De afvalinzameling gaat in Waalwijk flink op de schop. Inwoners zetten hun restafval straks niet meer in een kliko aan de straat, maar brengen het zelf naar een ondergrondse container in de buurt. De gemeente wil het 'omgekeerd inzamelen' in de loop van 2021 invoeren.