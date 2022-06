Persfotograaf en brandweerman die op weg was naar kazerne, botsen op elkaar op weg naar autobrand

Onwel bovenin de achtbaan, streamen voor een miljoenen­pu­bliek en porno in het park: deze verhalen over de jarige Efteling werden het best gelezen

De Efteling bestaat dinsdag zeventig jaar. In die zeven decennia groeide het park uit van een Sprookjesbos met maar tien sprookjes tot één van de grootste pretparken van Europa. En over wat daar gebeurt, wordt veel geschreven. Dit is een overzicht van zes verhalen over de Efteling die in de afgelopen jaren het best werden gelezen.

31 mei