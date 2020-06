Personeel AH in Waalwijk nog altijd in ban van messentrekker

Politie onderzoekt of schietinci­den­ten in Tilburg en Waalwijk te maken hebben met internatio­na­le drugshan­del

17:09 TILBURG - De politie onderzoekt of de schietincidenten die plaatsvonden in Waalwijk en Tilburg te maken hebben met internationale drugshandel. Het onderzoek naar de schietpartijen is nog in volle gang.