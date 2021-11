Personeelstekorten dwingen kinderopvang om groepen naar huis te sturen

Woonveste wil af van 137 woningen De Grevelin­gen. ‘Iedereen kan er blijven wonen’

DRUNEN/DEN BOSCH - Woonveste wil haar woon- en zorgcomplex De Grevelingen in Den Bosch verkopen aan een andere woningcorporatie of een zorgorganisatie. Wie de nieuwe eigenaar wordt, is nog niet bekend. Zodra het plan definitief is, wordt de huurdersvereniging om advies gevraagd.

2 november