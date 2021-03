Persoon gewond uit de bossen gehaald in Drunen

Hoe staat Waalwijk in discussie over leed van Molukkers? 'Ze zijn krachtig, trots en zelfbewust’

24 maart WAALWIJK - De Molukse gemeenschap verdient extra aandacht. De Waalwijkse partij Lijst Pouw schaart zich achter de oproep van elf burgemeesters om het leed te erkennen dat de Molukkers ooit is aangedaan. Tot haar verbazing is de bewuste brief niet ondertekend door Nol Kleijngeld. Maar de Waalwijkse burgemeester wist ook niet dat deze actie er aan zat te komen.