Peter Persoon verlaat Villa Pardoes als ridder

Peter Persoon (66) uit Breda werkte sinds 2008 als algemeen directeur en bestuurder bij Villa Pardoes, het vakantiehuis voor ernstig zieke kinderen en hun gezin, direct achter de Efteling. Onder zijn leiding werd onder meer geïnvesteerd in een app waardoor kinderen zowel voor als na hun verblijf plezier beleefden aan hun vakantieweek in Villa Pardoes. Ook konden ze via de app contact onderhouden met kinderen die ze in de villa hadden ontmoet.

Vrijwilligerswerk

Naast zijn werk voor Villa Pardoes is Persoon lid van de Raad van Toezicht bij Open Door in Loon op Zand en vrijwilliger bij de Stichting Pallieter in Rotterdam, de Stichting Vakantieweek Zionsburg in Vught en is hij lid van de denktank bij de Esther Vergeer Foundation.