Peuterspeelzaal ‘t Hummelke moet noodgedwongen z'n deuren sluiten

Verrassen­de wending. Waalwijk wil haven Waspik toch verbreden: ‘We onderzoe­ken of het haalbaar is’

24 april WAALWIJK - Waalwijk en ondernemers in de Kerkvaartse haven in Waspik lijken eruit te zijn. De dijk wordt niet verstevigd met stortstenen. ,,We gaan de dijk verleggen en de haven verbreden.” Als het tenminste te betalen is.