Peuterspeelzalen Heusden stopt. Maar niet getreurd: alles gaat over naar Mikz

VLIJMEN - Het peuterspeelzaalwerk van Stichting Peuterspeelzalen Heusden gaat na de zomervakantie over naar Mikz. Echt grote gevolgen heeft dat niet: alle pedagogisch medewerkers gaan mee over, de vestigingen blijven open; met uitzondering van ‘t Hummelhuis in Vlijmen.

‘t Hummelhuis zit nu nog in bij basisschool De Vijfhoeven, maar de school heeft de ruimte zelf nodig. Daarom is besloten dat 't Hummelhuis verhuist naar Mikz-vestiging Tierelantijn, in het Van Greunsvenpark in Vlijmen, zo licht directiesecretaris Ric Beerens van Mikz desgevraagd toe.

Beertje Boog

Die verhuizing heeft op zich dus niets te maken met de overgang naar Mikz, stelt ook Nelly Paagman, bestuurslid van Stichting Peuterspeelzalen Heusden (SPH). ,,Ook wij zouden naar iets anders hebben moeten zoeken.”

Ook voor de kinderen Beertje Boog ziet het er na de zomervakantie overigens iets anders uit. Zij blijven weliswaar in gebouw Caleidoscoop in Vlijmen, maar Beertje Boog verhuist intern naar een ruimte die direct aansluit op de ruimte die al in gebruik is bij Mikz. Bij Grote Ikke in Haarsteeg gaat de peuterspeelzaal minder dagdelen per week open.

Voor de kinderen blijven ‘de gezichten’ in principe hetzelfde, aangezien alle ongeveer twintig medewerkers mee over kunnen naar Mikz. De directeur van SPH en een administratief medewerker gaan niet mee.

Volgens Nelly Paagman, bestuurslid van SPH, is het opgaan in een grotere organisatie eigenlijk niet meer dan logisch. ,,Wij zijn een vrijwilligersbestuur. Sinds 2018 zijn de kwaliteitseisen omhoog gegaan en is meer gespecialiseerd personeel nodig. Ook in de subsidiestroom is het nodige veranderd. Het was al wel duidelijk dat we op termijn naar een andere vorm voor ons peuterspeelzaalwerk moesten uitkijken.”

Financiën

Volgens directiesecretaris Beerens van Mikz is het voor een organisatie sowieso financieel eigenlijk niet meer haalbaar om alleen peuterspeelzaalwerk te doen. ,,Peuterspeelzalen zijn vaak maar veertig weken per jaar open, en op een beperkt aantal dagdelen. Veel vaste lasten lopen echter wel het hele jaar door.”

Mikz heeft naast peuterspeelzaalwerk ook tal van andere vormen van kinderopvang, in onder meer Drunen, Vlijmen, Nieuwkuijk en Heusden, en ook in Kaatsheuvel en de gemeente Waalwijk.

Niet over één nacht ijs

Bij de keuze voor Mikz is SPH volgens Paagman niet over één nacht ijs gegaan. Het bestuur schakelde een extern bureau in. Met verschillende organisaties die al actief zijn in Heusden is gesproken. ,,Allemaal goede gesprekken”, aldus Paagman.

Door de coronacrisis duurde het wat langer voor de knoop werd doorgehakt. Aan de andere kant werd door de coronacrisis ook duidelijk dat er uiteindelijk maar één grote overbleef, Mikz. ,,Kleine organisaties bleken door de teruglopende inkomsten kwetsbaar", aldus Paagman.

Volledig scherm De ondertekening van het convenant tussen SPH, Mikz en de gemeente Heusden. Links wethouder Peter van Steen. © privéfoto