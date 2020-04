Piant uit Waalwijk produceert 100.000 gezichtsschilden per week in strijd tegen corona

In twee weken tijd ontwikkelde het Waalwijkse bedrijf Piant samen met het Radboudumc in Nijmegen een gezichtsschild ter bescherming tegen corona. Piant levert inmiddels 100.000 gezichtsschilden per week. Binnenkort moeten dat er 200.000 zijn.

Extra bescherming in operatiekamer

,,Het Radboudumc wilde een extra bescherming voor onder meer artsen in operatiekamers", zegt Robert Brekelmans, directeur van Piant. Artsen dragen een mondkapje en een bril, maar dan nog kunnen er druppels vocht op het gezicht komen. ,,We hebben gekeken hoe we een schild kunnen maken dat goed beschermt, maar ook makkelijk in gebruik is. Zo'n schild moet natuurlijk wel goed blijven zitten, mag niet zwaar zijn of ineens afzakken tijdens een operatie.”

Hoofdband met kunststof plaat

Piant ontwikkelde een hoofdband waarop een kunststof plaat kan worden bevestigd. De gezichtsbeschermer wordt inmiddels niet alleen in het ziekenhuis in Nijmegen gebruikt. Ook het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft een bestelling gedaan. ,,De gezichtsschilden gaan nu alleen nog naar doktoren en andere medewerkers in de zorg”, zegt Brekelmans. ,,Daarna zijn ook anderen aan de beurt. Tandartsen bijvoorbeeld.”

Piant wil de productie van de beschermschilden op korte termijn fors op voeren naar 200.000 per week. ,,En als het lukt naar meer.”

Quote Binnenkort landen er twee vliegtui­gen vol materialen op Schiphol. Robert Brekelmans, directeur Piant Waalwijk