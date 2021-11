Pieckplein Winterfestijn Kaatsheuvel gaat door: ‘We hebben de tent en de ijsbaan besteld’

Van 10 december tot 9 januari staat er een enorme tent op het Anton Pieckplein met daarin een schaatsbaan van 500 vierkante meter en 600 vierkante meter horeca. Elke dag is er iets te doen. Overdag en in het weekeind, maar ook met Kerst, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. De eerste twee weken is het overdag schoolschaatsen, daarna kan iedereen op de ijsbaan terecht. Elke doordeweekse avond is er een curlingcompetitie en op drie avonden is er een muziekfeest. ,,Uiteraard met in achtneming van de coronaregels.”