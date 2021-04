Piet en Dina hadden vooral in de winter verkering

Piet is op 17 maart 1939 geboren en is de derde telg uit een gezin van vier. Dina, de oudste van drie kinderen, kwam op 13 maart 1941 ter wereld. Ze komen allebei uit Sprang-Capelle, woonden ook vrij dicht bij elkaar. Hij aan het Raadhuisplein, zij aan de Raadhuisstraat. Ze groeiden steeds meer naar elkaar toe, vooral in de winter. ,,Eigenlijk was er alleen verkering als er ijs lag”, vertelt dochter Dionne. ,,Ze gingen dan samen naar de spoorsloot om te schaatsen.” Na vijf jaar verkering – inmiddels werd niet alleen de winter samen gevierd, ook de andere seizoenen – gaven ze elkaar op 30 maart 1961 het jawoord. Ze verwelkomden binnen vijfenhalf jaar drie zoons en een dochter.

Verhuizen

In 1991, toen een groot deel van de kroost was uitgevlogen, werd hun woning aan de Raadhuisstraat groots gerenoveerd. Het gedeelte waar Piets vader had gewoond werd erbij getrokken. Alles wat noodzakelijk was, werd op de begane grond gebouwd. Voor de negen kleinkinderen werd een speciaal speelkamertje gebouwd. Ze hebben er dertien jaar met veel plezier gewoond, daarna kwam de oversteek naar een appartement aan de Grotestraat. Ook daar zaten ze gelukkig te wezen, maar de gezondheid van Piet leidde helaas tot een gedwongen scheiding. Hij vertoeft nu in Elzenhoven, zij in Waalwijk.

De deur uit

Piet heeft altijd de kost verdiend in het stukadoorsbedrijf dat hij samen met twee broers overnam van zijn vader. Dina hielp hem daarbij. Als de man van huis was, regelde zij de verkoop en nam telefoontjes aan. Dat gebeurde regelmatig. Piet maakte namelijk lange dagen. Als hij ’s avonds een keertje meeat, was het dooreten geblazen. Pas op zaterdagmiddag, rond de klok van twaalf, werd de oprit van het bedrijf afgesloten en ging het gezin naar de camping. Waren ze niet in Speult te vinden, dan wel op camping ’t Wolfsven in Mierlo. En was het niet in een tourcaravan, dan wel in hun aangekochte stacaravan. Aan het buitenland hadden ze toen nog geen behoefte. Want, zo verklaarde Piet altijd: ‘De bomen zijn overal groen’. Pas op latere leeftijd zijn ze delen van Europa gaan ontdekken. Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Joegoslavië, alle landen werden bezocht. De laatste jaren vooral Oostenrijk, omdat hun oudste dochter daar woont.