Piet Klerkx in Waalwijk kan rust na oproep van Rutte wel waarderen

WAALWIJK - Bij Piet Klerkx zouden de Paasdagen de drukste dagen van het jaar moeten zijn. Dat was maandag zeker niet het geval. Dat pakte echter niet per se nadelig uit.

Even voorbij de ingang van Piet Klerkx in Waalwijk speelt een combo. Hij achter een keyboard, zij zingt. Het inspireert Luka Louer uit Goirle, die bij de woon- en slaapwinkel nog een vaas heeft gekocht, tot een dansje met haar stiefdochtertje Isabella.

Publieke belangstelling

Swingend, zo kun je de sfeer binnen niet echt noemen. Is Tweede Paasdag voor Piet Klerkx normaal gesproken de beste verkoopdag van het jaar, aan publieke belangstelling is dat niet af te lezen. Het is er rustig. Dus de handel valt tegen? Nee, dat is bezijden de waarheid.

Aan verschillende tafeltjes overleggen stelletjes met een verkoopadviseur. Zo ook Ineke en Rob Staal, afkomstig uit omgeving van Rotterdam. ,,In november wordt ons tweede huis in Spanje opgeleverd", vertelt Rob, terwijl Henny van Alebeek staalstoffen verzamelt. ,,En dat moet ingericht worden." Met alles erop en eraan, van meubels tot vloerkleden, dus Van Alebeek is zeker een paar uur onder de pannen.

Veilig

Rob en Ineke hebben bewust voor Piet Klerkx gekozen. ,,We wisten dat er paden waren, dus is de veiligheid gewaarborgd. Anders waren we niet gekomen." Piet Klerkx nam zelf ook maatregelen. Zo zijn er gescheiden wegen voor inkomend en uitgaand personenverkeer. Aangezien de coronacrisis meteen tot een terugval in de klandizie leidde, is ook het aantal medewerkers - totaal zo'n zeventig - gehalveerd. Ook dat helpt mee om afstand te bewaren. Eventueel is het mogelijk om voor en na sluitingstijd te shoppen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Paasmaandag woonboulevard Waalwijk, Piet Klerkx.Jop en Isa uit Loon op Zand zijn rond aan het kijken. © Roel van der Aa

Premier Rutte riep op om de meubelboulevards te mijden. Een slechtere reclame kun je niet hebben. Robert Coppens, ceo van De Mandemakers Groep, ziet dat toch anders. ,,Normaal wemelt het met Pasen van de dagjesmensen, die blijven thuis. Wie wel naar ons komt, doet dat heel bewust. Die heeft dus een koopwens. Daar moeten we het uiteindelijk toch van hebben." Kortom, weinig bezoekers betekent dus niet dat omzet navenant zal zijn.

Vreemde tijden

Het zijn vreemde tijden. Toch, zo meent Coppens, treedt er al een normalisatie op. ,,In het begin, toen de maatregelen werden afgekondigd, schrok iedereen. Dat zag je ook terug in het koopgedrag. Nu verandert dat langzaam maar zeker. Stel dat we in de zomer niet meer op vakantie kunnen, dan zal ervoor worden gekozen om vakantiegeld thuis te investeren. Om het er gezellig te maken. Dan komen we nog nadrukkelijker in beeld."

De afgelopen tijd is er veel verbouwd. Eenmaal klaar moeten die ruimtes worden ingericht. Vandaar dat Marcel en Miranda Willems een kijkje nemen bij Piet Klerkx. ,,We zoeken een bank, stoelen, barkrukken", zegt Marcel. Miranda: ,,We wilden er ook even uit zijn, hoor. Maar als het te druk was geweest, waren we omgedraaid." Zoveel reistijd zouden ze niet verspillen: ze wonen in Kaatsheuvel.

Ontspannen winkelen

Marc Sulsters uit Kaatsheuvel heeft een huis gekocht. Langzaam maar zeker richt hij het in, samen met zijn vriendin Chelsea van Dommelen. Vandaag willen ze er weer wat accessoires aan toevoegen. Dat het heel rustig is, vindt Chelsea geen enkel probleem. ,,Het voelt lekker ontspannen. De verkopers hebben meer tijd voor je."