Piet Vromans is de Heusdenaar van het jaar 2020: ‘Als ik ergens aan begin, dan geloof ik er ook in’

Piet Vromans uit Elshout is verkozen tot Heusdenaar van 2020. De 80-jarige Vromans is blij en vindt het een hele eer, maar brengt ook direct nuance. ,,Je kunt het niet alleen, je hebt de ander nodig.”

Al vanaf de eerste klas van de lagere school wist Piet Vromans dat hij met jeugd aan de slag wilde gaan. Hij werd schoolmeester, later directeur van ’t Span in Drunen. Zijn vrije tijd werd ingevuld met bijdrages leveren aan de maatschappij.

Jeugd de rode draad

Zo heeft Vromans (80), opgegroeid op de rand van Udenhout en Tilburg, in zijn vrijwilligerswerk verschillende initiatieven ontplooid. Daarbij was de jeugd bijna altijd de rode draad. Voor de inwoners van Heusden was dat aanleiding om de inwoner van Elshout te verkiezen tot Heusdenaar van 2020; gisteravond maakte burgemeester Willemijn van Hees dat tijdens het online Pieck Podium bekend.

Quote Mijn credo is: geef de jeugd de ruimte, je krijgt er zo veel voor terug Piet Vromans, Heusdenaar van het jaar 2020

In de categorie jongeren kregen Jaidy Kuys en Faith Alosery het predicaat Heusdenaartjes van 2020. Zij zamelden veel lege flessen in en doneerden het statiegeld aan Stichting Kika.

100 procent

Elshout en carnaval, het is een dankbaar huwelijk. Maar dat is het niet altijd geweest. ,,Toen wij in 1986 hier kwamen wonen, zat het in het slop”, zegt Vromans. ,,Samen met René de Jong en Ad de Hart ben ik die kar gaan trekken.” En heel hard. ,,Als ik ergens voor ga, doe ik dat voor meer dan honderd procent.” Drie jaar later kwam het jeugdtonpraoten van de grond. ,,Werken met jongeren, het geeft me zo veel voldoening. Mijn credo is: geef de jeugd de ruimte, je krijgt er zo veel voor terug. Bemoedig ze, vertrouw ze. Daar draait het om.”

Geloof

Vromans weet zijn enthousiasme en het geloof in zijn projecten over te brengen op de gemeenschap. Zo kostte de metamorfose van de speelplaats op zijn school maar liefst 150.000 euro. Het geld voor het Spannend Speelplein kwam er, verschillende sponsoren geloofden in hem. ,,Zo ging het ook met Fietsmaatjes, mensen uit hun isolement halen. Zo’n volledige aangepaste fiets was erg duur, toch hebben we er vijf aan kunnen schaffen.”

Quote Je kunt het niet alleen, je hebt de ander nodig. Piet Vromans, Heusdenaar van het jaar 2020

Bij dat project ligt overigens nóg een uitdaging. ,We hebben nog geen jongeren die mee willen fietsen. Maar daar ga ik me nog wel hard voor maken.” Hij denkt dat het mogelijk is. Bij de Zonnebloem afdeling Drunen-Elshout, waar hij lange tijd secretaris was, is dat ook gelukt.

Vromans heeft de eer gekregen. Daar hoort wel een nuance bij. ,,Je kunt het niet alleen, je hebt de ander nodig.” Mensen die achter de kar duwden, terwijl hij die trok.