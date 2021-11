Pietensportfeest in Woudrichem: Balanceren met cadeautjes en acrobatische kunstjes in pietenpakjes

WOUDRICHEM - Klimmen over daken, cadeautjes in de schoorsteen gooien en zaklopen. Vijftig kinderen uit groep een tot en met vijf beleefden een sportieve ochtend tijdens het Pietensportfeest in ’t Rondeel in Woudrichem.

,,Bij deze oefening kruipen we met een pakje onder de dikke mat door”, legt de zevenjarige Zara de Joode uit Woudrichem uit. ,,Maar het springkussen vond ik het coolste.” Ze heeft speciaal voor vandaag haar blauwe pietenpak aangedaan. ,,Zoals een echte Piet betaamd”, zegt de Partypiet die het groepje van Zara begeleidt. ,,De kinderen doen heel goed hun best, dus ik denk dat ze dit jaar wel een cadeautje verdienen.”

Het Pietensportfeest werd dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Vorig jaar kon het vanwege de pandemie niet doorgaan. Bang dat het ook dit jaar afgelast moet worden, was het bestuur van Sinterklaasstichting Woudrichem niet. ,,Door de uitgelekte maatregelen waren we er vrij zeker van dat het Pietensportfeest wel door kon gaan”, vertelt bestuurslid Chakira Smit. ,,Met de intocht was het wel even billen knijpen omdat we toen weer de ‘eerste echte’ maatregelen kregen. Gelukkig kon deze op aangepaste wijze doorgang vinden, met een Sint-Toer door de straten van Woudrichem.”

Pokémonkaarten

Romel Awni (6) uit Woudrichem heeft speciaal voor vandaag zijn pietenpak uit de kast getrokken. Hij heeft sinds de Sint in het land is al twee cadeautjes gekregen. ,,Toen ik mijn schoen had gezet, kreeg ik cola en een doos met Pokémonkaarten”, vertelt hij glunderend.

’t Rondeel is Carmen Vos (7) wel bekend. Op de woensdagen basketbalt ze er, maar deze ochtend springt Carmen van mat naar mat en loopt ze over omgekeerde banken. Haar favoriet? ,,Het zaklopen! Er was zelfs een piet die mij stiekem even hielp door mij een stukje op te tillen.” Ook de cadeautjes in de korf gooien, die een schoorsteen moest voorstellen, vond de Woudrichemse leuk om te doen. ,,Dat ging goed omdat het op een basket lijkt.”

Wachten tot pakjesavond

De ene arm gestrekt om het evenwicht te bewaren en onder haar andere arm draagt ze een pakje. De achtjarige Feyline van der Ham uit Woudrichem gaat als een speer over de omgekeerde banken. Het cadeautje gooit ze soepel in de hoepel. ,,Zo, weer een pakje afgeleverd”, roept piet. ,,Op de mat die hiernaast ligt, doen we allerlei kunstjes”, laat Feline zien. Ze draait haar hand niet om voor een handstand of radslag. Haar verlanglijstje heeft ze al ingeleverd. ,,Dit jaar vraag ik kleurtjes, een skateboard en een tekenboek. Ik hoop echt dat ik die cadeautjes krijg.” Maar of Sint en Piet haar verlanglijstje waar kunnen maken? Daarvoor moet Feyline nog even geduld hebben tot pakjesavond.