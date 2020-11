Pim is niet afhankelijk van horeca en zit gebakken in Heusden, Bakkertje Deeg kijkt uit naar december

Lucas Vermeulen steekt het liefst zijn handen in deeg, maar de afgelopen vier dinsdagen kwam daar niks van terecht. Folterde de eigenaar van Bakkertje Deeg in Heusden op regionale bedrijventerreinen, tot aan Den Bosch toe. Noodzakelijk, want doordat de horeca maandenlang hun deuren noodgedwongen moest sluiten, zakte de levering brood en banket als een plumpudding in elkaar.

Tik erbij

Ook zijn eigen lunchroom bleef dicht, nóg een tik erbij. "Willen we dit jaar quitte spelen, dan zullen we het toch moeten hebben van die bedrijven", zegt Vermeulen, die meer dan dertig medewerkers heeft. "Dat ze hun medewerkers en klanten willen verwennen met wat wij hebben te bieden." De voortekenen zijn gunstig. "De eerste bestellingen zijn al binnen. Zo zie je maar weer: als je met hagel schiet, raak je altijd wel wat."

Nadat de grijze golf - lees: toeristen op leeftijd - na september uit Heusden nagenoeg zijn verdwenen, gaat Bakkertje Deeg zich toeleggen op de feestmaand december. "We maken dan alvast amandelstaven, die vriezen we als halffabricaat in. Hoef ik ze na het ontdooien alleen nog in te strijken met ei en vers afbakken." Zo ook met pepernoten en marsepein: ook die kun je lang goed houden. Speculaas, dat is een ander verhaal. "Dat maken we drie keer per week." Mikkemannen, kruidige broodjes met een kaneelsmaak, verkoopt Bakkertje Deeg tot Sinterklaas. Zo is de traditie. "Wat overblijft, gaat de diepvries in. Ze raken wel op, hoor. Ik heb een paar vaste klanten, die zijn er dol op. Zij kopen op voorhand alle restanten op." Ook traditioneel: "Ik ga in deze tijd nog niet voorsorteren op Kerstmis. Eerst moet Sint weer naar Spanje zijn, anders zitten die feestdagen elkaar in de weg."

Oliebollen

Met de jaarwisseling hoopt Vermeulen met zijn oliebollen qua omzet knallend 2021 in te gaan. "We hebben een nieuwe pan gekocht, het bakken gaat nu volautomatisch. Van de week hebben we 'm uitgeprobeerd, de oliebollen waren héérlijk."

Bij Bakker Pim in Waalwijk klinkt op het economisch vlak een heel ander geluid. "We zijn niet afhankelijk van de horeca, dat scheelt heel veel", zegt eigenaar Ben van Haren. "Het is zelfs extra druk geweest. Mensen verwennen zich toch een beetje extra. Met Pasen hebben we heel goed gedraaid, ik verwacht dat ook in de decembermaand. Als je niet met z'n allen bij elkaar mag komen, dan heb je de neiging om je zelf wat meer te verwennen. Zelf de slingers ophangen met lekker eten." Dat wordt dus aanpoten in de ambachtelijke bakkerij. Met kerststollen, banket- en chocolade letters, worstenbroodjes. Daarna, als het zover is, zullen extra handjes welkom zijn: van leerling-bakkers, van vrienden. Hartstikke mooi, gezien vanuit economisch oogpunt. "Toch voelt het een beetje dubbel. Je gunt je klanten die ellende van corona niet."

In de beleving van Sint en Kerst is wel iets veranderd, merkt Van Haren. "Ik heb het idee dat Sint een beetje wegvalt. Dat kan ook komen, doordat we bezig zijn met een verbouwing. Over twee weken moet die klaar zijn." Dan is alles startklaar om de klanten een decembermaand te bieden om al dat gedoe rondom corona via de smaakpapillen even naar de achtergrond te verdringen.